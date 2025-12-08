День воинской славы России отметили в Чехове

День начала контрнаступления советских войск в Битве за Москву отмечают 5 декабря. В память о событиях 1941 года в деревне Леоново прошли траурные мероприятия.

Ключевым рубежом обороны во время битвы стали окрестности деревни Стремилово — так называемый Стремиловский рубеж, где советские войска смогли остановить наступление группы армии «Центр» Вермахта, несмотря на серьезные трудности, дефицит личного состава и техники. Значительную роль в обороне сыграли местные жители, включая добровольческий батальон народного ополчения из поселка Лопасня.

Рядом с ветеранами гражданской войны в строй встали 17-летние юноши. Собрали их в Венюковской школе № 5 в количестве 800 человек, а потом отправили в Москву, где они влились в четвертую дивизию народного ополчения Куйбышевского района. В октябре 1941 года Лопасненский батальон участвовал в боях за Москву под Наро-Фоминском.

Битва длилась около семи месяцев и стала одной из крупнейших в истории, в ней участвовало более семи миллионов советских солдат и офицеров. В ходе боев удалось не только остановить, но и нанести решающее поражение немецким войскам, изменив ход Великой Отечественной войны. Потери Красной армии составили около 950 тысяч человек.

Во время боев на Стремиловском рубеже погибли и пропали без вести более 600 защитников Москвы. Их поиски продолжаются по сей день. В этом году у мемориальной стены в деревне Леоново состоялось торжественное захоронение останков безымянного героя.

«Земной поклон вам, солдаты и маршалы, партизаны и беззаветные герои тыла! Мы будем помнить каждого, кто хотя бы на мгновение приблизил час праведной победы, тех, кто встал грудью на защиту столицы! Сегодня, когда враг вновь поднял голову, наша задача не только положить конец фашистской идеологии, но и передать память о наших героях подрастающему поколению», — отметил глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин.