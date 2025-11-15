День ветеранов уголовно-исполнительной системы России отметили в Серпухове

Сотрудников и ветеранов уголовно-исполнительной системы России поздравили во Дворце торжеств «Центральный». Гости вечера отметили, что их работа — постоянная проверка на прочность, требующая принципиальности, честности и человечности.

Коллектив поздравили с Днем ветеранов уголовно-исполнительной системы России советник главы Юрий Симашин, депутаты Совета депутатов Андрей Тихонов и Николай Пушкин.

Работники УИС Серпухова достойно справляются с задачами под руководством временно исполняющего обязанности начальника СИЗО № 3 Евгения Козлова.

«Спасибо за ваш профессионализм, добросовестное отношение к делу, высокую ответственность и самоотдачу. Крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой», — отметил в своем поздравлении глава муниципалитета Алесей Шимко.

Творческие коллективы подготовили концертную программу в рамках празднования Дня ветеранов уголовно-исполнительной системы России