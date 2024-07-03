День ветеранов боевых действий отметили в Ногинске

Одним из гостей праздник стал Сергей Трубников. Мужчина служил в зоне СВО. Сначала призвали сына, вслед за ним, пошел добровольцем и он. Во время службы был тяжело ранен. За заслуги был награжден «Орденом Мужества».

«Очень приятно, что не забывают и кто служил в Чечне, и тех, кто прошел Афган, и всех, кто сейчас находится в зоне СВО», — сказал ветеран боевых действий Сергей Трубников.

На мероприятии чествовали героев, поздравили ветеранов боевых действий и участников СВО, почтили память погибших.

«Важно помнить о каждом боевом подвиге, совершенном при выполнении государственных задач в разные годы. Это дань уважения ветеранам, которые живут рядом с нами, и памяти тех, кого уже нет в живых», — сказал глава Богородского округа Игорь Сухин.

У сцены также работали интерактивные площадки. Специалисты центра допризывной подготовки, например, организовали тематическую интерактивную выставку «Оружие победы». Группа «Богородские берегини» показали все что делают своими руками и передают бойцам на фронт. А волонтерская организация «Варяг» учили делать супы быстрого приготовления для военнослужащих.

В Богородском округе действует общественная организация ветеранов боевых действий «Боевое братство», которая оказывает адресную помощь военнослужащим, добровольцам, ведет большую патриотическую работу. Инициативные группы, волонтерские организации помогают защитникам и их семьям.