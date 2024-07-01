День ветеранов боевых действий отметили в Химках

Фото: Администрация Химки г.о.

Жители Химок возложили цветы к мемориалу «Героям необъявленных войн» в сквере Марии Рубцовой в День ветеранов боевых действий. Участие в акции приняли муниципальные депутаты, общественные деятели и волонтеры.

Члены общественной организации ветеранов «Боевое братство» получили памятные награды в благодарность за гуманитарную помощь и участие в патриотическом воспитании детей. Медали вручили Сергею Кропотову, воевавшему в Чечне, и воинам-афганцам Василию Плохих и Владимиру Головачеву.

«Хочу отметить, что председатель Совета депутатов Сергей Малиновский дал старт новому широкомасштабному общественному проекту „Химки. Успех в единстве поколений“. Благодаря этому химчане смогут участвовать в патриотических акциях, лекциях, круглых столах, встречах с участниками специальной военной операции и многое другое», — рассказал общественник Егор Ченюк.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ход Канье. Зачем король скандалов приезжал в Москву

Кастрюля с закрытой крышкой. Что такое тепловой купол и накроет ли он Россию

«Сломал все до щепок». Москвич выгнал сестру из квартиры и закрылся в ней с ребенком

Французские выборы по украинскому сценарию. Black Bloc громит Париж

Более 1,3 млн человек посетили выставку трофейного оружия на Поклонной горе

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте