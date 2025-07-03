День ветеранов боевых действий отметили в Химках

В мероприятии приняли участие школьники, общественные деятели и представители городской администрации. Участники поговорили о подвиге ветеранов и важности сохранения исторической памяти.

В школе «Наследие» в Химках состоялось тематическое мероприятие, приуроченное ко Дню ветеранов боевых действий. На встречу были приглашены член Общественной палаты Химок Сергей Вересняк и лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная. Для участников был организован показ фильма, а также прошла беседа о значении даты и роли ветеранов в современной истории. Ветеранов боевых действий назвали примером мужества и стойкости.

«Мы отдаем дань уважения мужеству, стойкости и самоотверженности людей, прошедших через огонь сражений. Их подвиги — это пример для подражания, а их жизненный опыт — бесценный вклад в воспитание подрастающего поколения», — отметила лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Одной из тем обсуждения стала поддержка участников специальной военной операции и их семей. Завершилось мероприятие выступлением воспитанников детского сада «Радуга», которые прочли стихотворения о Родине.

«Такие мероприятия крайне важны для формирования чувства патриотизма и любви к Родине. Они помогают нам помнить о тех, кто защищал и защищает нашу страну, и вдохновляют на добрые дела и служение Отечеству», — прокомментировала муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Муниципальный депутат Глеб Демченко напомнил, что мероприятие прошло в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений», цель которой — укрепить связь между поколениями и формировать у молодежи уважительное отношение к историческому наследию страны.