Мастер-класс по танцам для пенсионеров прошел в Красногорске

В микрорайоне Павшинская Пойма прошел яркий и незабываемый день для участников центра активного долголетия. Мастер-класс по танцам стал настоящим праздником для всех участников.

Цель занятия — познакомить гостей с новыми танцевальными направлениями и движениями. На этот раз тренировка была посвящена зажигательным ритмам 90-х, которые погрузили всех в атмосферу веселья и радости. Организаторы подробно объяснили все особенности танцевальных элементов, уделяя внимание трудным моментам, чтобы каждый мог легко повторить движения.

Всего в регионе работают 67 клубов «Активного долголетия». Записаться в них можно на сайте «Госуслуги»

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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