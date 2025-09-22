«День тыквы» отметили в музее-заповеднике «Мелихово» в Чехове

Посетители соревновались за призы в конкурсе на самый причудливый овощ собственного урожая и самый красивый осенний наряд. С концертной программой перед жителями и гостями округа выступили ансамбль советского джаза «Улыбка», аккордеонист, лауреат международных конкурсов Алексей Сысоев и гватемальский пианист, композитор Роберто Перес Чемале. В Театральном дворе музея показали постановки по произведениям Антона Чехова.

Также для гостей организовали мастер-классы, на которых показали, как изготовить картины-аппликации, игольницу в виде тыквы, мягкую игрушку и тряпичную куклу, работать с текстурной пастой, рисовать акварелью.

«Получили огромное удовольствие от праздника! Очень понравились экскурсии: спасибо каждому экскурсоводу! Мастер-классы и театральные постановки оставили массу впечатлений! Отдельное спасибо за конкурс причудливых овощей: уехали с призом», — поделилась впечатлениями гостья музея-заповедника.

Главным угощением на празднике стали огурцы, которые были засолены в тыкве по старинному семейному рецепту Чеховых. Как отметили организаторы мероприятия, желающих отведать закуску было достаточно.