День туризма отметили в микрорайоне Силикат в Котельниках

День туризма отметили на аллее в микрорайоне Силикат в Котельниках. Там прошла выездная экскурсия в рамках проекта «Успех в единстве поколений», которую провели местные активисты «Молодой гвардии».

Во время экскурсии обсудили знаковые события: возведение храмов, которые посещали члены императорской семьи Романовых, приобретение статуса рабочего поселка в связи со строительством заводов всесоюзного значения, открытие крупных образовательных и досуговых учреждений в городе.

Центральным место празднования Дня туризма стал памятник танку Т-34 «Мать-Родина», экипажем которого руководил Герой Советского Союза Василий Орлов в наступательной операции в Берлине.

В конце для детей провели мастер-класс по рисованию и оригами.