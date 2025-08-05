День цветов пройдет в парке «Ривьера» в Можайском округе 9 августа

Жителей и гостей Можайского округа приглашают провести досуг в парке «Ривьера». На текущей неделе там организовали множество спортивных и развлекательных мероприятий для разного возраста.

Четверг, 7 августа, начнется с занятия по растяжке в 10:00. В 16:00 пройдет «Мультвикторина» для детей, а в 16:45 — программа «Игротека» в творческой мастерской в верхней части парка. Завершится день энергичной тренировкой по зумбе в 20:00.

В пятницу, 8 августа, в 11:30 состоится анимационная программа для детей «Играй. Танцуй. Веселись» на большой детской площадке в нижней части парка. В 12:00 в беседке № 8 в нижней части парка проведут творческий мастер-класс. В 20:00 инструктор Анна Петрова приглашает на занятие по танцевальному фитнесу.

В субботу, 9 августа, в 11:00 пройдет танцевальная зумба-зарядка. В это же время начнется фестиваль спорта «Победа» для тех, кто предпочитает здоровый образ жизни и активный отдых. В 13:30 опытный инструктор проведет на универсальной площадке занятие по йоге. В 16:00 состоится уникальное мероприятие «День цветов». В 21:30 пройдет показ под открытым небом фильма «Начать сначала».

В воскресенье, 10 августа, в 16:00 для детей проведут квест «Школа шпионов». В 16:45 состоится мастер-классе «Искусство творчества». В 19:00 инструктор Евгений Смирнов ждет всех любителей зумбы на тренировку.