День тренера отметят в спорткомплексе «Родина» в Химках 30 октября

В спортивном комплексе «Родина» городского округа Химки 30 октября в 17:30 состоится торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню тренера. В рамках программы планируется чествование выпускниц отделения художественной гимнастики спортивной школы «Химки» и их тренеров-преподавателей за многолетний и плодотворный труд.

Гостей мероприятия ожидает яркое выступление спортсменок.

«Город Химки по праву гордится своими спортивными достижениями. Наши атлеты покоряют пьедесталы почета на соревнованиях самого высокого уровня, прославляя родной город на всю страну и за ее пределами», — отметил заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Он также добавил, что в Химках при поддержке главы Дмитрия Волошина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева создаются все условия для активного и здорового образа жизни. Модернизируются стадионы и спортивные центры, поддерживается работа спортивных школ и секций, строятся современные спортивные площадки и зоны для воркаута.

«В прошлом году в баскетбольном центре „Химки“ открылась музейная экспозиция „Слава химкинского спорта“, где представлены награды и личные вещи легендарных спортсменов нашего города. Эта экспозиция — дань уважения истории химкинского спорта и важный инструмент патриотического воспитания подрастающего поколения. Ведь помнить свою историю, чтить своих героев — это значит укреплять дух единства и любви к родине», — добавила муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Напомним, мероприятие проходит в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений», который включает разнообразные события: мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия, встречи с участниками СВО и многое другое.

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