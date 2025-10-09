День Сухопутных войск отметили в деревне Мышецкое в Химках

Церемония возложения цветов у мемориального захоронения состоялась в деревне Мышецкое в Химках. Она была посвящена Дню Сухопутных войск России.

Участники мероприятия собрались у мемориала, чтобы вспомнить историю российской армии, ее развитие и подвиги защитников Родины в разные эпохи.

«Каждый памятный день напоминает, какой ценой досталась независимость нашей страны. Все патриотические мероприятия, которые проходят в Химках, помогают передать взрослым и молодым людям чувство гордости за защитников России и понимание того, что служение Отечеству – честь и долг», – отметил депутат Руслан Шаипов.

После церемонии добровольцы занялись благоустройством территории мемориала, очистив памятные плиты и убрав опавшую листву.

«Когда люди вместе занимаются благоустройством, это всегда про уважение и участие. Именно через такие инициативы формируется настоящая вовлеченность», – рассказала лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Программы патриотического воспитания в Химках активно развиваются. Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева обратила внимание на регулярные культурные встречи, памятные акции и спортивные мероприятия, направленные на сохранение исторического наследия и укрепление связей между поколениями жителей округа.