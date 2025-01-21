День студента пройдет в парке «Пехорка» в Балашихе 25 января

В парке городского округа Балашиха «Пехорка» 25 января в 17:00 начнется праздник, посвященный Дню студента. Для ребят подготовили конкурсы, эстафеты и массовое катание на коньках.

Организаторы мероприятия запланировали различные активности, которые позволят студентам развлечься и провести этот праздничный день с пользой. Гостей парка «Пехорка» ожидает массовое катание на коньках, для любителей фотографии оборудуют фотозону, где каждый сможет запечатлеть яркие моменты. Также в День студента пройдут спортивные и развлекательные эстафеты.

Сбор участников состоится в 17:00 на катке в парке «Пехорка». Чтобы присоединиться к празднику, необходимо заполнить специальную форму. Количество мест ограничено!

Напомним, каждый год 25 января День студента объединяет молодежь по всей стране, подчеркивая их вклад в науку и культуру.