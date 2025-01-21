День студента отметят в парке «Пехорка» в Балашихе

В Балашихе отметят День студента. Он пройдет в парке «Пехорка». Помимо этого, запланировано множество спортивных мероприятий для всей семьи.

Спортивные занятия пройдут в «Пехорке» во вторник и четверг, а в субботу там отметят Татьянин день и пройдет программа «Зачетный парк». Начало — в 16:00.

Программу «Зачетный парк» также проведут в Пестовском парке в субботу в 15:00, а в среду — спортивные активности, выставку и интерактивы.

Сразу несколько тренировок по лыжным гонкам организуют в Ольгинском лесопарке. Они пройдут с 17:30 до 18:00, с 18:00 до 18:30 и с 18:30 до 19:00 под руководством мастер спорта по биатлону Анастасии Костантиновой, для детей — 24 января в 18:00 и 18:30.

Занятия по общефизической подготовке, активным играм и дыхательной гимнастике пройдут в парке «Пехорка-лес» с понедельника по пятницу.

Зимние активности также организуют в парке Заречном во вторник в 15:00, а в Солнечном парке — эстафету в четверг.