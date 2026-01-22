День студента отметят в парках Коломны и Озер

Парки городского округа Коломна приглашают жителей и гостей муниципалитета отметить Татьянин день на свежем воздухе. В воскресенье, 25 января, в коломенском парке Мира и в озерском «Сосновом бору» пройдет увлекательное мероприятие «Зачетный парк».

В парке Мира торжества начнутся в 14:00 с выступления почетных гостей и награждения активных студентов. Затем наступит время веселья и активностей — здесь состоятся соревнования по лазертагу и большие гонки, будут работать гигантские надувные аттракционы и чайная станция для тех, кто замерз. На катке в этот день с 14:20 до 15:30 запланированы массовые катания для студентов с бесплатным прокатом коньков. Завершит день праздничный концерт молодежных творческих коллективов, который начнется в 15:20 и закончится в 16:00.

В «Сосновом бору» в Озерах Татьянин день пройдет под знаком спорта. С 11:00 и до 13:00 все желающие смогут поучаствовать в коллективной зарядке и студенческом забеге, а затем сразиться в соревнованиях по настольным играм, надувному хоккею и минифутболу. Изюминкой мероприятия станет возможность выполнить нормативы ГТО.