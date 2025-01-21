День студента отметят в Ледовом дворце в Лобне

Молодежь в Лобне приглашают принять участие в праздновании Дня российского студенчества. Мероприятие пройдет 25 января в 18:00 в Ледовом дворце.

Для гостей подготовили бесплатные катания и дискотеку на льду, розыгрыш призов от отдела по делам молодежи администрации округа.

Чтобы стать участником, необходимо подписаться на группу в социальной сети «Вконтакте», сделать репост записи, написать в комментариях «Я буду» и отметить друга.

День студента отметят в Лобне 25 января в 18:00 по адресу: улица Ленина, дом № 65. На мероприятия допускаются жители старше 16 лет.

Отметим, в Лобне постоянно проводят культурные мероприятия для жителей, в том числе творческие и образовательные занятия, мастер-классы, встречи и концерты.