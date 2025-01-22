День студента отметят в городском парке в Волоколамске 25 января

День студента и Татьянины именины отметят в волоколамском городском парке 25 января. Мероприятие пройдет в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье».

Для гостей подготовили театрализованную зарисовку и юмористические миниатюры из жизни студентов, игровую программу, музыкальные поздравления, фотозону, чаепитие из самовара с медом и баранками, десерт для всех Татьян. Мероприятие начнется в городском парке в 12:00.

Организаторы приглашают жителей и гостей Волоколамска принять участие в программе «Зачетный парк», чтобы провести время с интересом и удовольствием.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.