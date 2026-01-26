День студента отметили в парке в Одинцове

Масштабная праздничная программа, объединившая студентов Одинцовского округа, прошла в парке культуры, спорта и отдыха. Мероприятие стало настоящей передышкой от учебных будней и помогло молодежи на время забыть о курсовых, лекциях и экзаменах.

Ребята смогли отвлечься от учебы и здорово отдохнуть с друзьями: любители спокойного досуга смогли провести время за настольными играми, а самые эрудированные — проверить свои знания и смекалку в захватывающем командном квизе. Участники с азартом отвечали на вопросы.

Особое настроение создал душевный квартирник, а на катке прошел увлекательный мастер-класс. Приятным сюрпризом для всех стал специальный бесплатный сеанс катания.

Поздравил студентов Одинцовского округа и глава муниципалитета.

«Пусть учеба дается уверенно, рядом всегда будут друзья и наставники, а каждый новый шаг приближает к делу, которое по-настоящему нравится. Удачи на сессиях, смелых идей и веры в себя!» — сказал Андрей Иванов.