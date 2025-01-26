День студента отметили в парке имени Гагарина в Шатуре
Организаторы подготовили для гостей тематический квиз, конкурсы на творческие способности и итоговый экзамен. Всем выставляли оценки в зачетки и вручали подарки.
Студенты пели и танцевали у костра, отвечали на вопросы про историю праздника, студенческие традиции и приметы, образование в России. В гости к ребятам пришел и глава муниципального округа Николай Прилуцкий.
«Я сам не единожды был студентом и могу сказать, что это время было одним из самых замечательных периодов в жизни. Я вспоминаю его с особой теплотой и улыбкой. Желаю вам хороших оценок. Не останавливайтесь на достигнутом, ставьте себе высокие цели и идите к ним», — обратился к студентам Николай Прилуцкий.
Все получали оценки за выполненные задания в конкурсах от главы городского округа. Победителям Николай Прилуцкий вручил подарки.
«Наше сегодняшнее утро началось очень классно. Здесь мы пили чай с пирогами, было очень много разных активностей, а сейчас мы греемся у костра», — поделилась студентка энергетического техникума Елизавета Попова.
Студенты Шатурского техникума отметили, что в их учебном заведении прошло множество тематических мероприятий и встреч.
Татьянин день в округе праздновали до вечера. В 17:30 на катке у стадиона «Энергия» провели праздничную дискотеку. Бесплатный прокат коньков по студенческому билету работал до 19:00.