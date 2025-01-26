День студента отметили в парке имени Гагарина в Шатуре

Организаторы подготовили для гостей тематический квиз, конкурсы на творческие способности и итоговый экзамен. Всем выставляли оценки в зачетки и вручали подарки.

Студенты пели и танцевали у костра, отвечали на вопросы про историю праздника, студенческие традиции и приметы, образование в России. В гости к ребятам пришел и глава муниципального округа Николай Прилуцкий.

«Я сам не единожды был студентом и могу сказать, что это время было одним из самых замечательных периодов в жизни. Я вспоминаю его с особой теплотой и улыбкой. Желаю вам хороших оценок. Не останавливайтесь на достигнутом, ставьте себе высокие цели и идите к ним», — обратился к студентам Николай Прилуцкий.