День студента отметили в колледже округа Лосино-Петровский

В Щелковском колледже городского округа Лосино-Петровский состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню российского студенчества. На праздник собрались студенты, преподаватели и почетные гости, включая депутата Госдумы Александра Толмачева и председателя Совета депутатов Татьяну Голод.

В рамках события гости поздравили учащихся с наступающим праздником, пожелав им успехов в учебе и яркой студенческой жизни. Особой частью программы стало торжественное награждение как преподавателей за профессионализм и вклад в развитие колледжа, так и студентов за активную жизненную позицию и достижения в учебе.

Депутат Государственной Думы Александр Толмачев обратился к молодежи: «С наступающим Днем студента! Пусть учеба приносит вам не только знания, но и радость открытий, новых достижений и незабываемых моментов». Организаторами праздника выступили

Молодежный центр «Движение» и Дворец культуры «Октябрь», которые помогли создать теплую и дружескую атмосферу, наполненную аплодисментами и гордостью за общие успехи.