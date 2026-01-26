День студента отметили в городском парке Павловского Посада

В Павловском Посаде в городском парке состоялось яркое празднование Дня российского студенчества. Мероприятие объединило не только учащихся разных учебных заведений, но и школьников, родителей, подтвердив истину о всеобщем студенческом братстве.

Несмотря на зимнюю погоду, атмосфера была теплой и дружеской. В празднике приняли участие активисты «Молодой Гвардии», студенты местного техникума, колледжа и Российского государственного социального университета. Программа была насыщенной и включала несколько ключевых активностей: экзамен на знание истории парка, вечер уличных историй для живого общения, зачетный концерт с творческими номерами, соревнования по студенческому мультиспорту, уютную чайную церемонию и викторину с призами.

«Этот праздник стал прекрасной возможностью для студентов разных учебных заведений познакомиться, пообщаться и почувствовать себя частью большого студенческого сообщества», — подчеркнули организаторы. Соорганизатором выступил Молодежный центр «Авангард», чья поддержка в подготовке стала залогом успеха. Мероприятие наглядно показало, что студенческое единство не имеет возрастных или институциональных границ, укрепляя связи между поколениями и создавая новые городские традиции.