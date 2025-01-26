День студента отметили в городских парках в Химках
Программу «Зачетный парк» провели в парках Толстого, Величко и «Дубки». Гости приняли участие в тематических играх, конкурсах и мастер-классах.
Праздник открыла программа «Студенческие игры». Участники провели время в дружной компании, а затем отправились на мастер-классы и в зону настольных игр. В конце в парках «Дубки» и Величко провели дискотеку «Стипендия пришла!». Гости танцевали под знакомые хиты.
В парке Толстого организовали квест «Ночь в музее». В темноте гости выставочного комплекса «Артишок» разгадывали ребусы и загадки про экспонаты. Победителям вручили подарки.
Отметим, зимой в городских парках в Химках проведут сотни массовых мероприятий в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». До февраля жители смогут принять участие в спортивных активностях, мастер-классах, игровых программах для детей, областных выставках и фестивалях.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.