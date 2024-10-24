День старосты отметили в музее-заповеднике «Дмитровский кремль»

День сельского старосты отмечается в Московской области 23 октября.

«Для местных органов власти сельский староста — помощник. Именно эти люди, избранные жителями, становятся проводниками идей, предложений, исходящих от населения. Это сотрудничество позволяет не только быстро реагировать при возникновении тех или иных ситуаций, но и выстраивать свою работу на местах, исходя из запросов жителей конкретного населенного пункта», — отметил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Старост приветствовали Московской областной думы Марина Шевченко и заместитель директора музея, депутат Совета Дмитровского округа Роман Сунгуров. Они отметили, что председатель населенного пункта — связующее звено между властью и жителями. Народные избранники вручили самым активным благодарственные письма от главы Ильи Поночевного. Среди награжденных — старосты деревни Спас-Каменка Михаил Зернов, деревни Новлянки Григорий Глушенков, села Жестылево Виктор Шалыгин, села Якоть Елена Ермилова и деревни Муравьево Любовь Моисеева.

«Я в школе была старостой класса, в техникуме, и вот в деревне тоже стала старостой. У нас есть и чат общедеревенский, но я каждый день и ночью открыта для жителей, потому что обратиться могут и с бедой, и с проблемой, и с идеей, и за советом, а иногда надо человеку просто выговориться. Думаю, что, будучи старостой любой деревни или села, самое трудное и важное — это оставаться человеком. Тогда можно сохранять уважение от людей и иметь право от их имени созидать», — рассказала Любовь Моисеева.

Алина Катышева исполнила музыкальные номера, а после для старост провели обзорную экскурсию по музею.

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