День среднего профессионального образования отметили в Павловском Посаде

В Павловском Посаде отметили 85 лет со дня образования среднего профессионального образования. Во Дворце культуры «Павлово-Покровский» 2 октября прошло торжественное награждение преподавателей Павлово-Посадского техникума и его филиалов.

Почетными гостями мероприятия стали депутат Московской областной Думы, председатель Комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике, куратор проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия» Линара Самединова и заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Светлана Юрьевна Аргунова.

На мероприятии Линара Раимовна отметила только нарастающий темп развития СПО, а также важность профессий среднего профессионального образования, пожелала студентам не сворачивать с намеченного пути и достигать поставленных целей.

От имени председателя Мособлдумы Игоря Юрьевича Брынцалова, она наградила Почетной грамотой директора техникума — Татьяну Геннадьевну Дугушкину.

Светлана Юрьевна выступила с напутственными словами к студентам, а также обратилась со словами признательности к педагогам учреждения образования, вручила заслуженные награды. Каждый выход преподавателей на сцену сопровождался громкими овациями со стороны студентов — что, несомненно, подчеркивает авторитет, любовь и уважение к педагогам.