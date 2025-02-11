День спорта прошел в парке «Ривьера» в Можайске

Мероприятие «Спорт для всех» провели для гостей парка «Ривьера» в Можайске. Участники прошли 10 тысяч шагов по аллеям и тропинкам, освоили техники ударов от мастера спорта России по боксу и создали поделки из фетра.

Сперва для всех провели музыкальную разминку. Затем участники прошли 10 тысяч шагов по аллеям и тропинкам.

Юношам понравилась тренировка по боксу, однако принять участие в ней могли и девушки. Занятие провел мастер спорта Иван Буракас. Он обучал спортсменов разных возрастов и смог показать всем желающим нехитрые приемы.

«Было интересно поработать именно с детьми. Они принимаются отрабатывать удары и стойку с большим энтузиазмом, это очень вдохновляет. Может даже кто-то подумает заняться спортом и найдет для себя новое увлечение», — прокомментировал Иван Буракас.