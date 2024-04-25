День спорта прошел на стенде Подмосковья на выставке «Россия» | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 21:03 День спорта прошел на стенде Подмосковья на выставке «Россия» Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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День спорта прошел на подмосковном стенде международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Все желающие смогли принять участие в тематических активностях и мастер-классах.

Министр физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов поделился информацией о мероприятии, отметив, что на стенде были представлены различные достижения в области физкультуры и спорта

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В рамках стенда также показали презентации профессиональных спортивных обществ и учебных заведений региона, таких как гандбольный клуб «Звезда», команда по хоккею на траве «Динамо-Электросталь», регбийный клуб «ВВА-Подмосковье» и других.

Посетители стенда могли принять участие в мастер-классах по разным видам спорта и узнать больше о спортивной деятельности Московской области.

​«Сегодня на выставке вместе с традиционными видами спорта была представлена новая дисциплина „гонки дронов“. Соревнования по данному совсем молодому виду спорта были включены в программу прошедших недавно „Игр Будущего“ в Казани. Конечно, мы видим рост популярности киберспортивных дисциплин, фиджитал-спорта, в том числе и гонок дронов. Мы будем уделять им огромное внимание», — поделился Алексей Перов.

Кроме того, на стенде Подмосковья прошли викторины с вручением памятных призов от Министерства физической культуры и спорта, а также гостям показали видеоролики о спортивных проектах, которые реализуются на территории региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на стенде Подмосковья представлен весь колорит региона.

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