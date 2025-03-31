День спорта для старшего поколения прошел в Серебряных Прудах

Спортивное мероприятие для граждан старшего возраста, участников проекта губернатора Московской области «Активное долголетие» прошло в Серебряных Прудах. Соревнования, организованные отделом по физической культуре и спорту администрации муниципального округа и Комплексным центром «Серебряно-Прудский», стали частью программы «Со спортом по жизни».

Программа мероприятия включала в себя несколько видов испытаний: дартс, броски в кольцо, шашки и различные эстафеты. В соревнованиях приняли участие пять команд, каждая из которых продемонстрировала свои спортивные навыки, сплоченность и волю к победе. По итогам упорной борьбы места распределились следующим образом: третье место заняла команда «Непоседы», второе место у команды «Дружина», победу одержала команда «Импульс».

Проект «Активное долголетие» реализуется в Подмосковье с 2019 года и направлен на поддержание активного образа жизни среди пожилых людей. В рамках программы пенсионеры могут бесплатно посещать кружки и спортивные занятия, участвовать в экскурсиях и других мероприятиях. На сегодняшний день участниками проекта стали более 350 тысяч жителей Подмосковья.