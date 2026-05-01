День создания пожарной охраны России отметили в Серпухове
30 апреля в Губернском колледже собрались те, кто ежедневно рискует жизнью ради спасения других, — сотрудники пожарной охраны городского округа и Московской области. Вместе с ними праздничную дату разделили почетные гости и творческие коллективы Серпухова.
Поздравить огнеборцев пришли заместитель главы городского округа Серпухов Игорь Суровиков, директор Губернского колледжа, народный учитель Российской Федерации Александр Иванович Лысиков, председатель Совета депутатов Михаил Шульга, а также начальник управления безопасности администрации муниципального округа Чехов Иван Голиков.
Для виновников торжества звучали песни и музыкальные номера в исполнении городских творческих коллективов. Отличившимся сотрудникам пожарной охраны вручили благодарственные письма и медали за добросовестную службу и высокий профессионализм.