День социального работника отметили в Красногорске

На праздник пригласили сотрудников органов социальной защиты, ветеранов, представителей общественных организаций и администрации, муниципальных депутатов.

«Позвольте от имени главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова поздравить вас и выразить искренние уважение и благодарность. Спасибо за ваш труд. Вклад каждого из вас в общее дело бесценен», — обратилась к собравшимся начальник управления по социальным вопросам администрации Татьяна Квасникова.

Лучшим сотрудникам вручили благодарственные письма. Творческие коллективы, включая участников проекта «Активное долголетие», подготовили концерт.

В Красногорске проживают 386 человек старшего возраста, нуждающихся в поддержке, а также 277 детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в ресурсных или замещающих семьях.