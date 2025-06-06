День социального работника отметили в Красногорске
В Красногорске в усадьбе «Знаменское-Губайлово» прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню социального работника. Лучшим сотрудникам вручили благодарственные письма.
На праздник пригласили сотрудников органов социальной защиты, ветеранов, представителей общественных организаций и администрации, муниципальных депутатов.
«Позвольте от имени главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова поздравить вас и выразить искренние уважение и благодарность. Спасибо за ваш труд. Вклад каждого из вас в общее дело бесценен», — обратилась к собравшимся начальник управления по социальным вопросам администрации Татьяна Квасникова.
Лучшим сотрудникам вручили благодарственные письма. Творческие коллективы, включая участников проекта «Активное долголетие», подготовили концерт.
В Красногорске проживают 386 человек старшего возраста, нуждающихся в поддержке, а также 277 детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в ресурсных или замещающих семьях.