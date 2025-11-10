День сотрудников органов внутренних дел отметили в Дмитрове

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов поздравил коллектив местного Управления МВД России с Днем сотрудника органов внутренних дел. Вместе с председателем Совета депутатов Андреем Савиным он вручил правоохранителям благодарственные письма за добросовестный труд.

«Наша общая задача — создавать безопасные и комфортные условия жизни в округе. Мы движемся к единым целям: процветанию Дмитровского округа и благополучию всех его жителей. Ваш самоотверженный труд на благо страны, региона и людей — основа их спокойствия. От всей души желаю вам семейного тепла, поддержки близких и искреннего уважения», — сказал Дмитрий Шувалов.

Торжественную церемонию провели глава Дмитровского округа и руководитель проектов строительства ООО СЗ «Недвижимость» Дмитрий Кононенко. Пятерым сотрудникам вручили ключи от новых квартир, а остальному составу — благодарственные письма.

«Благодарен, что моя служба высоко оценена. Счастлив я и моя семья — мы получили новое, комфортабельное жилье. Рад и за своих коллег. Мы все служим России и ее народу!» — поделился эмоциями один из получивших жилье.

Михаил Шувалов сообщил, что сотрудники заселятся в новые квартиры в ближайшее время.

«Наши полицейские каждый день на страже порядка. Их работа — это постоянный риск, они всегда там, где нужна помощь. А сейчас многие из них с честью выполняют боевые задачи в зоне СВО, защищая интересы нашей страны на передовой», — подчеркнул глава Дмитровского округа.