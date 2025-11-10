День сотрудника ОВД отметили в Богородском округе

С профессиональным праздником присутствующих поздравил глава Богородского округа Игорь Сухин.

«Мы видим, как вы несете службу в любую погоду, как терпеливо разбираетесь в каких-то бытовых, но очень важных для людей ситуациях. Как находите слова и для пострадавшего, и для того, кто оступился. Это живая работа с людьми. Со всеми их сложными судьбами и характерами. Спасибо за то, что, выходя на дежурство, вы берете на себя этот груз. За то, что в трудную минуту к вам можно обратиться и вам можно доверять» — отметил глава округа.

К словам поздравления присоединился начальник Межмуниципального управления МВД России «Ногинское» полковник полиции Евгений Романцев.

После чего состоялась церемония награждения. За высокий профессионализм, преданность любимому делу, большой вклад в поддержание законности и правопорядка на территории Богородского округа были отмечены сотрудники службы. Для участников праздника и почетных гостей выступили творческие коллективы и артисты Богородского округа.

Минутой молчания почтили память тех, кто без остатка отдал себя служению закону, не пожалев при этом своей жизни. Корзины с цветами на площади Победы в Ногинске, а также к местам захоронения полковника милиции в отставке Николая Ситникова и полковника полиции в отставке Александра Буренкова возложили сотрудники управления.