День солидарности в борьбе с терроризмом прошел в Серпухове

3 сентября в Губернском колледже прошли мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Учебный день начался с уроков памяти и минуты молчания в аудиториях, а вечером студенты присоединились к торжественному мероприятию «Дружба во имя мира» на площади Алиева в Протвино.

В ходе памятных акций студенты почтили память жертв террористических актов и отдали дань уважения сотрудникам спецслужб, правоохранительных органов, спасателям и кинологам, обеспечивающим безопасность страны. Вечером ребята поддержали общероссийские акции «Капля жизни» и «Свеча памяти», символизирующие единство и скорбь по погибшим.

Студенты старших курсов, обучающиеся по специальности «Кинология», провели показательные выступления по поиску запрещенных и взрывчатых веществ, а также продемонстрировали навыки послушания служебных собак. В ближайшей перспективе эти ребята вместе со своими питомцами встанут на защиту безопасности граждан, продолжая традиции служения Отечеству.

«Такие мероприятия напоминают нам о хрупкости мира и важности сплоченности перед лицом угроз. Мы должны помнить о трагедиях прошлого и делать все, чтобы они не повторились», — подчеркнули организаторы.

Мероприятия прошли в рамках месячника безопасности и Года единства народов России. Организаторы отметили, что участие студентов в подобных акциях способствует воспитанию гражданской ответственности и формированию у молодежи неприятия экстремизма и терроризма.