День солидарности в борьбе с терроризмом прошел в поселке Цюрупы в Воскресенске

В Доме культуры поселка имени Цюрупы МУ «ВКМЦК и Т „Истоки“ состоялось памятное мероприятие „В небеса поднимались ангелы…“, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В нем приняли участие настоятель Георгиевского храма поселка протоиерей Николай Зверев и руководитель Воскресенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура, которые обратились к собравшимся с проникновенными словами о трагедии Беслана.

Выступающие вспомнили события сентября 2004 года, которые навсегда оставили шрам на сердце каждого. «Терроризм не имеет оправданий. Но у нас есть сила, способная ему противостоять — это наша сплоченность, наша память и наша решимость защищать мир. Только вместе мы можем построить безопасное будущее», — отметил Олег Стегура.

В ходе мероприятия были продемонстрированы документальные кадры тех страшных дней, прозвучали пронзительные стихи и искренние слова выступающих, которые никого не оставили равнодушным. В завершение встречи память всех невинных жертв терактов почтили минутой молчания. Участники мероприятия присоединились к акции «Капля жизни», символизирующей общую скорбь и напоминающей о хрупкости человеческой жизни.

День солидарности в борьбе с терроризмом — это не просто дата в календаре, а день скорби по тем, чьи жизни оборвались в одночасье, и символ общего единства перед лицом глобальной угрозы. Проведение таких мероприятий способствует сохранению исторической памяти и воспитанию у подрастающего поколения неприятия экстремизма и терроризма.