День солидарности в борьбе с терроризмом отметили в Лобне

Жители города собрались у мемориального комплекса «Звонница», чтобы почтить память жертв Бесланской трагедии — детей и взрослых, погибших в Северной Осетии в захваченной террористами школе. К Вечному огню возложили цветы и зажгли свечи, из которых выложены слова «Беслан. Помним».

В начале сентября 2004 года заложниками в Беслане стали 1116 человек. 334 из них погибли, в основном, женщины и дети. Более 900 человек получили серьезные ранения.

«Я хочу почтить память погибших, выразить поддержку, соболезнование тем людям, которые потеряли своих родных, близких, детей, братьев, сестер. Это очень-очень тяжело, это большая потеря для всех, и я бы не хотела столкнуться с этим, и чтобы хоть кто-то еще с этим сталкивался», — поделилась участница акции Ирина Дзинтарек.

Во время штурма в Беслане погибла Анжела Кусова, ученица девятого класса лобненской школы № 8. Она приехала в гости к родственникам и оказалась в центре трагических событий. Почтить память жертв теракта пришла одноклассница Анжелы Екатерина Федосеева, которая 21 год назад очень остро почувствовала, что терроризм может коснуться каждого.