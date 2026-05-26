День славянской письменности отметили в Дмитрове

25 мая на площадке перед Центральным дворцом культуры «Созвездие» прошел ежегодный творческий проект «Поющий Дмитров», приуроченный ко Дню славянской письменности и культуры. Главные участники — Большой сводный хор детских вокальных коллективов округа.

Юные дмитровчане исполнили произведения о русском языке, родной земле, ее истории и народе. В программе прозвучали «С чего начинается Родина», «Наш букварь», «Воздушный змей», «Не забывайте», «Дарите радость людям». За дирижерским пультом сводного хора стояла Алла Яворовская — руководитель образцового коллектива «Большой детский хор имени Евгении Яворовской».

С напутствиями к участникам и зрителям обратились заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина, депутат Московской областной Думы Марина Шевченко, заместитель благочинного Дмитровского церковного округа протоиерей Дмитрий Скидаленко, а также председатель регионального отделения «Союза православных женщин» в Московской области, депутат Совета депутатов и почетный житель округа Светлана Тягачева.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов подчеркнул: «„Поющий Дмитров“ — это живое свидетельство того, что наши дети любят и ценят родной язык, уважают традиции. Благодарю педагогов, руководителей коллективов и, конечно, самих юных артистов за этот светлый праздник».

В проекте «Поющий Дмитров» приняли участие хоровые коллективы Дмитровской детской школы искусств (отделения в Дмитрове, Яхроме, Рогачево, Новосиньково) и образцовый коллектив «Большой детский хор имени Евгении Яворовской» ЦДК «Созвездие».