День славянской письменности отметили в Богородском округе

В филиалах библиотек Богородского округа прошли занятия и тематические встречи ко Дню славянской письменности и культуры. Дети и родители познакомились с историей создания азбуки, узнали о Кирилле и Мефодии и приняли участие в играх, викторинах и чтениях.

Для юных читателей подготовили сразу несколько программ в разных микрорайонах округа. В библиотеке микрорайона Заречье в Ногинске школьникам рассказали о развитии письменности и первых книгах. Ребята приняли участие в уроке-игре «От знаков к буквам, от бересты к страницам!», где выполняли задания и отвечали на вопросы о древнерусской культуре.

В Электроуглях для детей организовали утренник «Язык моих предков угаснуть не должен». Гостям представили тематическую выставку, а также провели викторину, посвященную истории славянской азбуки и русскому языку. Участникам напомнили, какое значение письменность имела для развития культуры и образования.

В библиотеке микрорайона Глухово в Ногинске родители вместе с детьми посетили познавательный час «Славянские письмена». Посетителям рассказали о создании первой азбуки и о том, как труды Кирилла и Мефодия повлияли на развитие славянских народов.

«Важно, чтобы дети знали историю родного языка и понимали, как появилась письменность. Через такие встречи ребята начинают по-другому относиться к книгам и чтению», — отметили сотрудники библиотеки.

День славянской письменности и культуры ежегодно отмечают 24 мая во всех славянских странах. Дата посвящена памяти святых Кирилла и Мефодия, которых считают создателями славянской азбуки. Сегодня на славянских языках говорят около 400 миллионов человек по всему миру.