День славянской письменности и культуры отметят в Богородском округе

Богородские парки подготовили множество летних развлечений в преддверии наступления календарного лета. Посетителей ждут спортивные активности, творческие мастер-классы, концертные программы и традиционный кинопоказ под открытым небом.

В четверг, 21 мая, на сцене Центрального парка состоятся открытые тренировки по спортивно-бальным танцам вместе с любительским объединением «Танцы Голд». Принять участие смогут все желающие.

Субботнее утро, 23 мая, начнется со спортивного события: в 9:00 в Центральном парке пройдут легкоатлетические забеги движения «5 верст». В этот же день в парках «Роща», Глуховский и Центральный в 12:00 стартуют игровые, творческие и спортивные программы для детей, а в парке «Липовая аллея» мероприятия начнутся в 17:00.

Особое место в программе займет празднование Дня подмосковных парков. Мероприятия пройдут в Центральном и Глуховском парках. Для гостей подготовлены экскурсии, мастер-классы, концертные выступления и различные тематические активности. Начало праздничной программы — в 14:00. Завершится субботний день традиционным кинопоказом под открытым небом. В Центральном парке зрителям покажут фильм «Артек. Сквозь столетия». Начало сеанса — в 20:30.

В воскресенье, 24 мая, Центральный парк приглашает жителей на мероприятие «Живое слово», посвященное Дню славянской письменности и культуры. С 12:00 гостей ждет хороводная игровая программа, в 13:00 начнется мастер-класс, а в 15:00 состоится концерт с участием артистов Богородского края.

Также в воскресенье парки «Роща», «Липовая аллея» и Глуховский проведут традиционные детские программы с анимацией, спортивными играми и мастер-классами. Начало мероприятий — в 12:00.