День славянской культуры отметят в парках Коломны

Парки Коломны и Озер подготовили программу активного отдыха для жителей и гостей городского округа. В течение недели в общественных пространствах пройдут спортивные тренировки, забеги и тематические занятия на свежем воздухе.

Жителей округа приглашают проводить время на свежем воздухе с пользой для здоровья. Занятия пройдут в разных парках Коломны и Озер и будут доступны для всех желающих без специальной подготовки. Программа охватывает как будние дни, так и выходные.

В обновленном лесопарке имени 50-летия Октября занятия станут регулярными. Здесь запланированы беговые тренировки во вторник и четверг, а также занятия на роликах в среду. В парке имени В. А. Зайцева в понедельник пройдут эстафеты и подвижные игры для детей и взрослых.

Парк «Сосновый бор» в Озерах предложит жителям пробежки в понедельник и среду. В парке Мира в Коломне в понедельник состоится пробежка, в четверг пройдут занятия по боксу и общей физической подготовке, а в субботу запланирован забег «5 верст».

Отдельный блок программы приурочен ко Дню славянской письменности и культуры. В выходные в парках организуют хороводные игры, мастер-класс «Волшебные буквы», викторину «О тайнах слова» и книжную выставку.

«Мы стараемся делать парки местом, где каждый может найти занятие по интересам и провести время активно и с пользой», — отметили организаторы.