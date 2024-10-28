День школьных библиотек прошел в подмосковном колледже «Энергия»

Международный день школьных библиотек отметили в структурных подразделениях подмосковного колледжа «Энергия». Студенты посетили книжную выставку, приуроченную к 210-летию со дня рождения Михаила Лермонтова, а также подержали в руках старинные книги, изданные 120 лет назад.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, Международный день школьных библиотек отмечается с 1999 года по инициативе ЮНЕСКО.

Учащиеся поучаствовали в интерактивной беседе «История рождения книги», а также увидели ролик — «Путешествие по российской государственной библиотеке».

Кроме того, для студентов провели конкурс докладов на тему «Поддержка культуры чтения» и рассказали об истории возникновения библиотек и о важности их пополнения.

«Такие культурно-досуговые мероприятия помогают прививать обучающимся традиционные ценности и развивать культуру общения», — добавили в ведомстве.