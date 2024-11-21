Более 30 пациентов прошли обследование в День сердца в Дедовске

В День сердца проводили ЭКГ, УЗИ сердца и сосудов шеи, консультацию кардиолога и терапевта, а также брали анализы крови.

«Решили провести медицинскую акцию в субботу, чтобы работающие люди смогли прийти и проверить свое здоровье одним днем», — пояснил исполняющий обязанности заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи, врач-кардиолог Аслан Хадж Ехья.

У некоторых пациентов выявили отклонения от нормы: атеросклеротические бляшки на стенках сосудов, а у одной из обратившихся был выявлен врожденный порок сердца, при этом ранее она об этом не знала. Благодаря обследованию болезни обнаружили и назначили лечение, а еще дали направления к врачам для более детальной консультации.

В мероприятии приняли участие 13 медицинских работников как Истринских, так и Дедовских подразделений. В качестве волонтеров помогали студенты Красногорского филиала медколледжа. В медучреждении уточнили, что аналогичные профилактические мероприятия в округе будут продолжены и в других подразделениях Истринской больницы.

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