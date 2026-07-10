День семьи отметили в Подольске

Сразу два праздничных события прошли в округе в День семьи, любви и верности. 15 пар зарегистрировали брак, а также несколько пар получили награды.

С начала 2026 года в городском округе Подольск зарегистрировали уже более одной тысячи семейных союзов. Для многих семей год запомнится долгожданным пополнением: только за первые пять месяцев текущего года врачи местного родильного дома приняли более двух тысяч родов.

В День семьи, любви и верности на территории муниципалитета состоялись два знаковых события, объединенных общим праздничным настроением. В зале старинной усадьбы Дубровицы, под сводами которой звучала торжественная музыка, а также в местном загсе влюбленные пары стали мужем и женой.

Еще одной традицией стало вручение общественной медали «За любовь и верность», которой отмечают супружеские пары, прожившие вместе не менее четверти века. В этот день четырем парам вручили почетную награду.