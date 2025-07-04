День семьи, любви и верности отметят в городском парке в Чехове 5 июля

День семьи, любви и верности отметят в Чехове, начиная с 4 июля. Учреждения культуры подготовили программу для жителей и гостей муниципалитета.

В ДК «Родник» в селе Шарапово проведут мастер-класс сувениров «Праздник счастья» 4 июля в 11:00. В этот же день ДК «Радуга» в селе Молоди проведет программу «Семья — источник вдохновения» с 15:00. В селе Новый Быт в ДК «Меридиан» в 18:00 состоится концерт «Ромашковое поле».

Развлекательная программа запланирована в городском парке культуры и отдыха 5 июля с 12:00 до 15:00. Сначала пройдут игры для детей, в 13:00 — чествование молодоженов, юбиляров совместной жизни и многодетных семей, а с 14:00 — концерт.

Фестиваль «Семья. Лето. Парк» состоится в Чехове 8 июля с 14:00 до 18:00. В программе — пикник на траве, мастер-классы по созданию генеалогического древа, соревнования для всей семьи «Мама, папа, я — спортивная семья» и концерт. Подробное расписание опубликовано на сайте.

Отметим, праздничную программу ко Дню семьи, любви и верности подготовили Троицкая, Молодинская и Дубненская сельские библиотеки. Расписание можно посмотреть на сайте.

Программа домов культуры и кружков опубликована на портале. Праздники в парках и домах культуры — часть региональной программы «Культура Подмосковья».