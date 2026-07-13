День семьи, любви и верности отметили в усадьбе Кривякино в Воскресенске

Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

11 июля в парке усадьбы Кривякино городского округа Воскресенск состоялось праздничное мероприятие «Семья. Лето. Парк», приуроченное ко Дню семьи, любви и верности. Программа объединила жителей и гостей округа, предоставив разнообразные форматы досуга на открытых площадках.

Ключевым событием праздника стала концертная программа на главной сцене. С вокальной программой «Мелодии любви» перед зрителями выступил хор ветеранов МУ «Центр развития культуры» (структурное подразделение ДК «Химик»).

Помимо музыкальной части, для гостей были организованы интерактивные и образовательные локации. В творческой зоне юные посетители занимались изобразительным искусством, создавая летние пейзажи, а также принимали участие в настольных играх. Атмосферу дополнили стилизованные фотозоны и тематические активности.

Особый интерес у посетителей вызвали прикладные мастер-классы. Участники создавали декоративные композиции «Ромашки в горшочках», а также имели возможность ознакомиться с современными технологическими решениями в рамках специализированной зоны. Мероприятие прошло при организационной поддержке профильных структурных подразделений администрации округа.