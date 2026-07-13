День семьи, любви и верности отметили в Спасском храме Подольска

В Спасском храме деревни Никулино состоялся традиционный праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности. Мероприятие собрало более 100 прихожан и жителей.

Проведение такого праздника стало доброй традицией. «Мы стараемся каждый год проводить данное мероприятие. В этом году к организации присоединились сельский дом культуры „Молодежный“ и автономная некоммерческая организация „Навигатор Мам“, а также активные прихожане храма», — рассказал настоятель отец Антоний.

Для участников организовали концерты, мастер-классы и угощения. Концертную программу, в которой прозвучали патриотические, духовные песни и песни о любви, подготовила команда дома культуры «Молодежный». Особое внимание было уделено духовной составляющей: день начался с Божественной литургии и молебна о семье, который, по словам отца Антония, совершаются во всех храмах Русской Православной Церкви в эти дни.

Также был организован интерактив по росписи пряников в форме ромашки, символа праздника.