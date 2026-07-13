День семьи, любви и верности отметили в поселке Хорлово в Воскресенске

10 июля у Дома культуры поселка городского типа Хорлово состоялась праздничная программа «Счастье начинается с семьи», посвященная Дню семьи, любви и верности. Мероприятие было организовано с учетом возрастных групп участников и собрало жителей поселка для совместного празднования семейных ценностей.

Программа включала выступления артистов разных возрастов — от юных исполнителей до взрослых участников, чьи номера были наполнены глубиной и искренностью. Зрители встречали каждое выступление аплодисментами, создавая атмосферу взаимной поддержки и эмоционального единения.

Ведущие мероприятия не только объявляли номера, но и включали элементы интерактива: делились короткими историями о семейных буднях, приглашали зрителей к совместному исполнению песен и обмену воспоминаниями. Такой формат способствовал формированию доверительной обстановки и вовлечению аудитории в программу.

Праздник в поселке Хорлово был направлен на укрепление семейных традиций и напоминание о значимости взаимопонимания, поддержки и совместного времяпрепровождения. Организаторы мероприятия обеспечили комфортные условия для участников всех возрастных категорий, подтвердив, что семейное счастье складывается из повседневных забот и внимания к близким.