Творческая встреча с бардом Василием Лысачом прошла в Мытищах

Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи

День семьи, любви и верности отпраздновали в клубе «Активное долголетие» в Мытищах. Перед гостями с концертом выступил бард Василий Лысач.

Автор-исполнитель Василий Лысач завсегдатай праздничных концертов в клубе «Активное долголетие» в Мытищах.

«Он замечательно поет под гитару свои песни. И сегодня все они будут посвящены вечным ценностям. А зрители — люди, достигшие серебряного возраста, за плечами которых богатый опыт, семейные традиции, с удовольствием послушают, а потом за чашечкой чая вспомнят былые годы», — рассказала руководитель клуба «Активное долголетие» в Мытищах Снежана Галушевская.

Многие участники клуба считают его вторым домом. В январе 2025-го проект в Мытищах отметит пять лет работы.

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