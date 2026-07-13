День семьи, любви и верности отметили в Можайске

11 июля в парке культуры, отдыха и спорта «Ривьера» состоялось общеобластное культурное мероприятие «Семья. Лето. Парк», приуроченное ко Дню семьи, любви и верности. Праздник собрал десятки семейных пар с детьми, представителей старшего поколения и был направлен на укрепление семейных ценностей и организацию досуга жителей Можайского муниципального округа.

С приветственным словом к собравшимся обратилась заместитель главы Можайского муниципального округа Мария Азаренкова, которая подчеркнула значимость семьи как источника тепла и надежной опоры в жизни. Она отметила, что именно в семье человек находит силы для новых свершений и поддержку в трудные минуты, пожелав участникам мира и заботы близких.

В рамках торжественной части состоялось награждение семейных пар, сохраняющих верность друг другу на протяжении многих лет. Медалью «За любовь и верность» отмечена семья Черновых — Виктор Викторович и Раиса Петровна, отметившие в текущем году 51 год совместной жизни. Также чествовались семьи, прожившие в браке полвека, и семья Лазаревых, воспитывающая ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Особое внимание уделено молодым семьям — Медведевым и Конышевым, которые приняли решение о регистрации брака 11 июля и посетили праздничное мероприятие сразу после церемонии.

В рамках мероприятия организована акция «Сделано в нашей семье», в ходе которой участники представили свои семейные увлечения и традиции. Среди активных участников — семья Чертовских (Алексей, Татьяна и их дети), которые рассказали о своей деятельности по сбору и спасению животных, а также о воскресной традиции совместного приготовления блинов. В акции приняли участие семьи Фунтиковых, Харыба, Бондаревых и Суровых, а также Можайская районная общественная организация поддержки инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов, имени Георгия Победоносца.

Завершилось мероприятие концертной программой с участием солистов и творческих коллективов города Можайска. Организаторы обеспечили создание условий для комфортного отдыха всех возрастных категорий посетителей.