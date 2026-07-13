День семьи, любви и верности отметили в Электрогорске

Праздничная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности, прошла 11 июля в городском парке Электрогорска. Несмотря на ветреную погоду, организаторам удалось провести все запланированные мероприятия.

Для жителей и гостей города подготовили насыщенную программу. На территории парка работали творческие мастер-классы для детей и взрослых, фотозона, площадка с аквагримом, были организованы катание на лошадях, чаепитие из самовара и полевая кухня. На сцене выступили творческие коллективы, а завершилась программа розыгрышем лотереи с призами для участников.

Особый интерес у посетителей вызвали тематические мастер-классы «Тыл. Семья. Помощь», «Крапивная кудель», «Механика мужества», «Ангелочки», «Веселые бусинки», «Письмо солдату» и «Медицина на передовой».

Организаторы поблагодарили за помощь в подготовке праздника «Русскую общину» Электрогорска, которая приняла участие в организации мероприятия и предоставила призы для участников.

По словам сотрудников парка, главным итогом праздника стали положительные эмоции гостей, которые провели этот день в кругу семьи и приняли участие в праздничной программе.