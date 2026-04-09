День семейного здоровья прошел в Коломне

Дни семейного здоровья в поликлинике Подлипки уже стали традицией, их проводят раз в два месяца и обязательно в субботу. Каждая такая диспансеризация собирает десятки участников, и число их постоянно растет.

Секрет такой популярности прост — в поликлинику в День семейного здоровья можно прийти всей семьей. Бабушки и дедушки, мамы и папы, и, конечно, дети вместе проходят комплексное обследование. Для маленьких пациентов, которые настороженно относятся к посещению врачей, тем более в таком количестве, здесь устраивают особую встречу и создают атмосферу, в которой ребенок может расслабиться. Например, настроение детям подняла веселая зарядка с Чебурашкой.

Поликлиника Подлипки — единственное в округе подразделение Коломенской больницы смешанного типа, где и детское и взрослое отделения объединены в одном здании. К тому же, новое медучреждение оснащено современным диагностическим оборудованием, которое позволяет провести широкий спектр обследований.