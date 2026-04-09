День семейного здоровья прошел в Коломне
Дни семейного здоровья в поликлинике Подлипки уже стали традицией, их проводят раз в два месяца и обязательно в субботу. Каждая такая диспансеризация собирает десятки участников, и число их постоянно растет.
Секрет такой популярности прост — в поликлинику в День семейного здоровья можно прийти всей семьей. Бабушки и дедушки, мамы и папы, и, конечно, дети вместе проходят комплексное обследование. Для маленьких пациентов, которые настороженно относятся к посещению врачей, тем более в таком количестве, здесь устраивают особую встречу и создают атмосферу, в которой ребенок может расслабиться. Например, настроение детям подняла веселая зарядка с Чебурашкой.
Поликлиника Подлипки — единственное в округе подразделение Коломенской больницы смешанного типа, где и детское и взрослое отделения объединены в одном здании. К тому же, новое медучреждение оснащено современным диагностическим оборудованием, которое позволяет провести широкий спектр обследований.
«У взрослого населения диспансеризация включает в себя исследования флюорографическое, маммографическое, осмотр терапевта, измерение внутриглазного давления, забор крови, ЭКГ. А детишкам мы в этот раз предлагаем обследования у узких специалистов — хирурга, уролога, терапевта, ультразвуковое исследование, забор крови, ЭКГ, то есть мы включили более расширенный комплекс исследований, которое дети могут пройти на базе нашей поликлиники», — рассказала заведующая поликлиникой Подлипки Ольга Шарова.
Пройти мимо нужного кабинета не даст сопроводительный лист, который выдает терапевт. Там по порядку указаны все специалисты. Перечень исследований раз от раза меняется. В поликлинике стараются его расширить, чтобы у жителей была возможность как можно больше узнать о состоянии своего здоровья. Ведь по статистике именно диспансеризация чаще всего помогает выявлять заболевания у пациентов еще на ранней стадии, когда проще с ними справиться. Наращивать масштабы комплексных медицинских обследований призывает и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, уделяя большое внимание созданию новых и современных медицинских учреждений.