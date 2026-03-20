День семейного здоровья пройдет в поликлинике Коломны

В ближайшую субботу, 21 марта, Непецинская поликлиника в городском округе Коломна проведет День семейного здоровья. В этот день день взрослые пациенты смогут пройти первый этап диспансеризации: измерить вес и рост, рассчитать индекс массы тела, узнать уровень артериального давления, сдать общий и биохимический анализ крови, выполнить ЭКГ.

Граждане, давно не проходившие флюорографию (а женщины — и маммографию), получат направление на данные исследования.

Детей в возрасте от 0 до 18 лет осмотрит педиатр и при необходимости направит к профильным специалистам. Юные пациенты также смогут сдать общий и биохимический анализ крови, выполнить ЭКГ, измерить артериальное давление.

«Это профилактическое мероприятие, на которое приглашаются жители всех возрастов, причем можно приходить как индивидуально, так и всей семьей, включая маленьких детей. Пациенты в этот день смогут выполнить сразу несколько диагностических исследований и оценить важные параметры здоровья, выявить риски развития заболеваний и патологий», — сказала исполняющая обязанности заведующей Непецинской поликлиникой Екатерина Некрасова.

Медики напоминают, что подобные обследования важно проходить ежегодно, чтобы своевременно увидеть изменения в состоянии здоровья и вовремя приступить к лечению. Предварительная запись на День семейного здоровья не нужна.

Мероприятие пройдет 21 марта с 8:00 до 14:00 по адресу: село Непецино, д. 6б. Время приема анализов крови — с 8:00 до 11:00.