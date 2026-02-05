День семейного здоровья пройдет 7 февраля в поликлинике Жуковского

В поликлинике Жуковской областной клинической больницы стартует первая в этом году акция «День семейного здоровья». В 2026 году подобные мероприятия станут системными и будут проводиться по субботам, чередуясь с традиционными Едиными днями диспансеризации.

Как пояснила заведующая отделением профилактики Наталия Пирютко, новая стратегия больницы направлена на максимальное удобство жителей. Дни семейного здоровья позволяют взрослым и детям пройти комплексное обследование одновременно.

«Такой подход помогает выявить факторы риска на ранних стадиях не только у каждого члена семьи в отдельности, но и обратить внимание на наследственные или общие для семьи привычки, влияющие на самочувствие. За одно посещение можно получить рекомендации специалистов и составить индивидуальный план профилактики», — отметили специалисты.

Для тех, кто предпочитает посещать врачей в будни, диспансеризация доступна ежедневно с 08:00 до 19:00. Первый этап обследования занимает около двух часов. Адрес: Жуковский, улица Фрунзе, дом № 1, городская поликлиника. Вход осуществляется со стороны улицы Чкалова, дома № 28.